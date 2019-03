später lesen CDU eröffnet Europahaus vor Wahl im Mai Teilen

Twittern

Teilen



Die nahende Europawahl Ende Mai wirft auch an der Landesgeschäftsstelle der rheinland-pfälzischen CDU ihre Schatten voraus. So prangt nun unter anderem an der Außenfassade des Hauses am Rheinufer in Mainz der Schriftzug „Europa leben“; die Treppe zur Helmut-Kohl-Geschäftsstelle ist im aktuellen Kampagnen-Design beklebt. dpa