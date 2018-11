später lesen CDU fordert deutlich mehr Geld für Landesstraßen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Deutlich mehr Geld für die Landesstraßen in Rheinland-Pfalz hat die CDU-Fraktion gefordert. Es sei wichtig, die Investitionsquote zu erhöhen, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag in Mainz. dpa