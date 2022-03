Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal : CDU fordert Entlassung von Ministerin Anne Spiegel und Staatssekretär Manz

Mainz/Berlin Die rheinland-pfälzische CDU hat am Montag die Entlassung von Bundesministerin Anne Spiegel gefordert. Dazu solle die Ministerpräsidentin auch Spiegels ehemaligen Staatssekretär entlassen. Rückendeckung erhält Spiegel weiter aus der eigenen Partei.

Gut zwei Wochen sind vergangen seit der Vernehmung von Bundesministerin Anne Spiegel (Grüne) vor dem Untersuchungsausschuss Flut. Nun hat die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, die Familienministerin aus dem Kabinett zu entlassen. Es habe desaströse Versäumnisse im Umweltministerium sowie im Landesamt für Umwelt bei der Flutkatastrophe gegeben, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf bei einer Zwischenbilanz zum U-Ausschuss am Montag in Mainz.

Sowohl Spiegel als auch ihr Staatssekretär Erwin Manz hätten die gebotene Initiative vermissen lassen, „dass als singulär erkannte Katastrophenereignis aktiv zu bekämpfen“, erklärte Dirk Herber, CDU-Obmann im Ausschuss. „Die Ministerin hatte ihr Haus nicht im Griff“ und habe scheinbar ihr ganzes Tun und Handeln an Manz delegiert. Der Staatssekretär solle durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) entlassen werden, so die Christdemokraten.

In den vergangenen Wochen hatte die Opposition Spiegel in der Flutnacht immer wieder Passivität und Untätigkeit vorgeworfen. Nach Aktenlage habe die Ministerin vom 14. Juli bis 15. Juli, 11 Uhr, nur sehr wenig kommuniziert, eine Anrufliste für ihr Diensttelefon fehle, sagte Herber. Spiegel selbst hatte im U-Ausschuss erklärt, am Abend des 14. Juli nach der Landtagssitzung mit dem Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun Essen gegangen zu sein und danach noch weitere Telefonate bis spät in die Nacht geführt zu haben. Sie habe aber keinen Anlass gesehen, in funktionierende Abläufe einzugreifen.