CDU fordert zusätzliche Stellen für Landesfeuerwehrschule

Die CDU-Fraktion will in den anstehenden Haushaltsberatungen vier zusätzliche Lehrerstellen für die Feuerwehrschule des Landes beantragen. Außerdem bereite die Landtagsfraktion weitere Vorschläge vor, „um das wichtige Ehrenamt Feuerwehr zukünftig attraktiver zu gestalten“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag bei einem Besuch der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) und des Landesfeuerwehrverbands. dpa