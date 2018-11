später lesen CDU-Fraktion:Anwohner von Kosten für Straßenausbau entlasten Teilen

Nach dem Willen der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion sollen sich Anwohner künftig nicht mehr an den Kosten für den Ausbau kommunaler Straßen beteiligen müssen. Die Fraktion fordert die Abschaffung der sogenannten Straßenausbaubeiträge und will diesen Anteil an den Kosten künftig aus dem Landeshaushalt nehmen, wie Fraktionschef Christian Baldauf am Dienstag in Mainz sagte. dpa