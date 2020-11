CDU-Fraktion fordert Entlassung von Ministerin Höfken

Mainz Die CDU-Landtagsfraktion hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) wegen der Rechtsverstöße bei Beamtenbeförderungen zu entlassen.

„Höfken legt kein Unrechtsbewusstsein an den Tag“ und ducke sich weg, erläuterte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag in Mainz die Forderung. „Für uns sind Rechtsverstöße in diesem Umfang - über zwei Drittel der Beförderungen - nicht tragbar.“ Die Vorgänge müssten zudem lückenlos aufgeklärt werden. Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hatte bereits den Rücktritt von Griese und Höfken gefordert.