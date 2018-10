später lesen CDU-Fraktion fordert Klarheit zu Ryanair am Flughafen Hahn FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat von der Regierung Klarheit zur Lage am Flughafen Hahn gefordert und sich gegebenenfalls für den Stopp der Zahlung von Landesgeld ausgesprochen. „Nach wie vor werden Steuergelder an den Hahn gegeben“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Dienstag in Mainz. dpa