CDU-Fraktion für Impfangebote auch im schulischen Umfeld

Saarbrücken Kurz vor dem Ende der Sommerferien im Saarland hat sich die CDU-Landtagsfraktion für Impfangebote im schulischen Umfeld ausgesprochen. „Natürlich nicht im Klassensaal vor der Mathestunde. Aber vor oder nach dem Unterricht sollten Kinder ab 12 ohne großen Aufwand geimpft werden können“, teilte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Frank Wagner, am Donnerstag mit.

Man wolle Schulschließungen wegen Corona-Fällen unbedingt vermeiden. Daher müsse die Impfkampagne in der jungen Altersgruppe zügig anlaufen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher Alwin Theobald. Im Saarland gebe es eine deutliche Impfbereitschaft bei Kindern und deren Eltern. Bereits vor der Impfempfehlung seien über zehn Prozent der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren im Saarland geimpft worden. Mittlerweile seien in dieser Gruppe bereits 30 Prozent mindestens einmal geimpft. Im Saarland beginnt am Montag wieder die Schule.