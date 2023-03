Nach Baldauf-Rückzug CDU-Fraktion macht Eifeler Schnieder zum neuen Chef – Stellvertreter erhält viele Gegenstimmen

Fast drei Monate lang hatte sich die rheinland-pfälzische CDU Zeit gelassen, um mit dem Chaos in der Fraktion nach Weihnachten offiziell aufzuräumen. Für Mittwoch war die Neuwahl der Fraktionsspitze angesetzt. Der schon vor vielen Wochen nominierte Eifeler Gordon Schnieder sollte die Nachfolge von Christian Baldauf antreten. Und das wird er am 1. April auch tun. Nach der Wahl am Mittwochmorgen im Mainzer Abgeordnetenhaus vermittelte die CDU aber nur einen wenig erleichterten Eindruck. Womöglich lag es an den teils bescheidenen Ergebnissen.