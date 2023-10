Mainz CDU-Fraktion schlägt Maßnahmen für mehr Kinderschutz vor

Nach dem Missbrauchsfall von Edenkoben hat die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion ein ganzes Bündel an Maßnahmen für mehr Kinderschutz vorgeschlagen. Fraktionschef Gordon Schnieder und der Fraktionssprecher für Kinderschutz, Michael Wäschenbach, forderten am Donnerstag in Mainz unter anderem Kinderschutzambulanzen im Land, ein Kompetenzzentrum Kinderschutz an der rechtsmedizinischen Fakultät der Universität Mainz, einen Landesbeauftragten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und die Schaffung eines ersten Childhood-Hauses in Rheinland-Pfalz in Mainz.