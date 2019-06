CDU-Fraktionschef kritisiert Dreyer nach Option Rot-Rot-Grün

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer für Äußerungen zu einer Regierungsoption im Bund abseits der großen Koalition kritisiert.

Dreyer, die auch Ministerpräsidentin in Mainz ist, hat in der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag) die Möglichkeit eines Bündnisses der SPD mit den Grünen und Linken ins Auge gefasst. „Bei der SPD fallen alle politischen Hemmungen“, sagte Baldauf am Samstag laut Mitteilung. „Die Not der Sozialdemokratie führt dazu, dass Dreyer nun auch die Zusammenarbeit mit Linksaußen ins Visier nimmt und den Weg dafür frei gibt.“