Mainz CDU-Fraktionschef: Schwindende Krankenhaus-Grundversorgung

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder fordert von der Landesregierung mehr Unterstützung für die Gesundheitslandschaft in Rheinland-Pfalz. „Wir sehen gerade ein planloses Krankenhaussterben im Land“, kritisierte der Oppositionspolitiker am Mittwoch im Sommerinterview von „17:30 Sat.1 live“. Die Krankenhausplanung sei Länderangelegenheit. „Und wir können nicht warten, bis die Bundeskrankenhausreform kommt, um dann mit den Resten klarzukommen.“ Erforderlich sei eine Grundversorgung in der Fläche - „und die geht gerade verloren“.