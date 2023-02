Gordon Schnieder : Der neue CDU-Fraktionschef über Flüchtlinge und Eifelautobahn – So war der Politische Aschermittwoch in Trier

„Die Leute wollen kein Geschwurbel“, sagt der designierte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier In den zurückliegenden Monaten waren die rheinland-pfälzischen Christdemokraten mehr mit sich selbst als mit dem politischen Gegner beschäftigt. Das scheint sich langsam wieder zu ändern. Am Mittwochabend war eine Art Generalprobe in Trier. Und – wie ist sie gelaufen?