CDU-Fraktionschef will Bund für Kerosinablass-Fonds gewinnen

Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf dringt auf eine bundesweite Regelung für einen Fonds, in den Airlines nach dem Ablassen von Kerosin einzahlen. „Das, finde ich, muss über die Fluggesellschaften durch Dossiers klargelegt werden: Was war der Grund und warum war es unvermeidbar, zurückzufliegen und das Kerosin rauszulassen? dpa

“, sagte Baldauf am Donnerstag. Er schlage eine bestimmte Summe vor, die eine Fluggesellschaft beim Ablassen des Treibstoffs zahlen müsse und verringern könne, wenn der Grund dafür klargemacht wird. Er wolle darüber mit der Lufthansa sprechen.

Baldauf warb in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und den rheinland-pfälzischen Ministern Ulrike Höfken (Umwelt, Grüne) und Volker Wissing (Verkehr, FDP) für die Idee.

Die Koalitionsfraktionen von SPD, FDP und Grünen fordern, dass der Bund bei Notablässen Uhrzeit und Menge angibt, um die Folgen für die Luft zu prüfen. „Womöglich muss auf eigenständige wissenschaftliche, messtechnische Gutachten durch den Bund hingewirkt werden“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer. Der Landtag debattiert kommende Woche darüber.

Das Bundesverkehrsministerium hatte angekündigt, dass die Betroffenen zeitnah im Internet darüber informiert werden, wenn Flugzeuge Treibstoff ablassen. Die Ampel-Regierung fordert von der Bundesregierung auch ein Meldeverfahren für weitere Daten, damit es Sicherheitsempfehlungen und Standards geben kann. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Bundesregierung 368 Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz abgelassen, bundesweit waren es 580 Tonnen.