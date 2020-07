CDU für deutliche Verbesserungen im Gesundheitsdienst

Christoph Gensch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hält mehr Personal und mehr Geld für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) für dringend nötig. Es fehle an Ärzten in den Gesundheitsämtern, viel Personal gehe in den kommenden Jahren in den Ruhestand und es dauere sehr lange, freie Stellen zu besetzen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Christoph Gensch, am Dienstag.

Die Kommunen als Träger der Gesundheitsämter bräuchten dringend mehr Unterstützung vom Land.

Günther Schartz, Landrat des Kreises Trier-Saarburg und stellvertretender CDU-Landesvorsitzender, sagte, derzeit zahle das Land für den ÖGD pro Einwohner eine Pauschale von 11,90 Euro. Dieser Betrag müsse sich in Richtung 18 Euro bewegen. Dafür stelle der Bund für die nächsten fünf Jahre insgesamt 200 Millionen Euro allen für Rheinland-Pfalz zur Verfügung - also 40 Millionen Euro pro Jahr - so dass diese Mehrleistungen des Landes an die Kreise damit gedeckt werden könnten und das Land noch weitere Mittel für den ÖGD zur Verfügung habe.