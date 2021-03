CDU für Öffnungen im Vereins- und Musikleben

Mainz Vier Tage vor der Landtagswahl hat sich der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf dafür ausgesprochen, mit zunehmenden Corona-Tests noch bestehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufzuheben.

„Vereinsleben, Musikleben, alles muss möglich sein, wenn Testungen erfolgen“, sagte Baldauf am Mittwoch. „Wir haben uns in unserem Männerchor darüber unterhalten - wenn wir testen, können wir wieder singen.“

Angesichts von Austritten, wegbrechenden Mitgliedsbeiträgen und fehlender Einkünfte bei Auftritten und Festen bangten viele Vereine im Land um ihre Zukunft, erklärte Baldauf, der am Mittwoch für einen Wahlkampftermin in Bad Ems war. Daher sollte die Teststrategie auf die Vereine in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden. „Das geht etwa mit Schnelltests, die ein Vereinsvertreter durchführt, der zuvor geschult wurde.“ Auch kleinere Kulturveranstaltungen könnten so schon jetzt wieder ermöglicht werden.