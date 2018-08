später lesen CDU geht in Klausur im Kloster Teilen

Die CDU Rheinland-Pfalz geht ins Kloster: Bei einer Klausurtagung am Laacher See in der Osteifel nimmt sie heute die nächste Kommunal- und Europawahl in den Blick. Beide Abstimmungen sind am 26. Mai 2019 geplant. dpa