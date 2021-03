CDU-Generalsekretär: „Corona hat uns an die Kette gelegt“

Mainz Der CDU-Generalsekretär in Rheinland-Pfalz, Gerd Schreiner, hat eine deutliche Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl eingestanden. „So einen Wahlkampf habe ich noch nicht erlebt. Corona hat uns an die Kette gelegt.

Wir hatten auch starke Mitbewerberinnen. Herzlichen Glückwunsch an die SPD“, sagte der 50 Jahre alte Schreiner am Sonntag in Mainz. Die klaren Verluste im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl seien „natürlich kein Ergebnis, das uns glücklich macht“.