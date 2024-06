Wahlen CDU holt bei Europawahl im Saarland die meisten Stimmen

Rund 800 000 Menschen im Saarland waren außerdem zur Wahl der Kommunalvertretungen sowie von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten aufgerufen. Die drei Oberbürgermeisterwahlen in Völklingen, Saarlouis und Homburg gehen allesamt in eine zweite Runde, da kein Kandidat auf Anhieb die erforderliche absolute Mehrheit erreichte. Das Landesergebnis zu den Kommunalwahlen wird erst am Montag erwartet. Bei den Kommunalwahlen liegt die Altersgrenze nach wie vor bei 18 Jahren.