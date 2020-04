CDU-Kandidat Baldauf telefonisch für Bürger erreichbar

Christian Baldauf spricht im Landtag von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März 2021, Christian Baldauf, will den Rheinland-Pfälzern künftig in einer telefonischen Sprechstunde Rede und Antwort stehen. Erstmals ist er an diesem Freitagnachmittag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr für die Sorgen und Fragen der Bürger telefonisch zu erreichen, wie die CDU Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.



„Ich möchte auch in dieser schwierigen Zeit den Austausch mit den Menschen nicht abreißen lassen“, sagte Baldauf aus dem Homeoffice.