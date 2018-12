später lesen CDU-Kommunalpolitiker: Debatte falsch aufgezogen FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Die Debatte um mögliche Gebietsreformen setzt nach Ansicht der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Rheinland-Pfalz bei den falschen Fragen an. Zunächst müsse es darum gehen, wo innerhalb bestehender Grenzen interkommunal noch mehr kooperiert werden könne, wo doppelte Zuständigkeiten abgebaut und wo Aufgaben von einer auf eine andere Verwaltungsebene verlagert werden könnten, sagte der Vorsitzende Gordon Schnieder am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa