Medizin : CDU kritisiert Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz Die CDU-Fraktion hat die Landesregierung eindringlich zu Maßnahmen für eine bessere Notfallversorgung in Rheinland-Pfalz aufgerufen. Die Antworten der Regierung auf eine Große Anfrage seiner Fraktion zeigten, „dass eine flächendeckende, Rund-um-die-Uhr-Notarztversorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz durch ein funktionierendes und adäquat personalisiertes Notarztsystem nicht mehr gewährleistet ist“, sagte der Abgeordnete Christoph Gensch am Donnerstag im Landtag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es ist eine Kernaufgabe des Staates, dies sicherzustellen.“

Gensch wies darauf hin, dass es an vielen Notarztstandorten im ganzen Land regelmäßig zu Ausfallzeiten komme. Die größten Ausfälle habe es im Januar 2022 in Ingelheim mit 54,2 Prozent der vorgesehenen Bereitschaftszeit gegeben. Was aber in den ersten Minuten, in der ersten Stunde nach einem Notfall versäumt werde, könne später im Krankenhaus nicht mehr wettgemacht werden, sagte der Mediziner.

Um das Problem an der Wurzel zu packen, seien mehr Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz von zentraler Bedeutung. Gensch richtete sich persönlich an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und wiederholte immer wieder den Satz: „Frau Dreyer, wir brauchen mindestens 200 zusätzliche Medizin-Studienplätze“ - bis er von der Präsidentin mit der Parlamentsglocke auf das Ende der Redezeit hingewiesen wurde.

Die Versorgung im Rettungsdienst habe für die Landesregierung hohe Priorität, antwortete der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Denis Alt (SPD). Er räumte ein, dass es Herausforderungen gebe, und nannte „knappe Ressourcen, die man nicht einfach durch Beschluss verändern kann“. Bei kleineren Krankenhäusern und in ländlichen Regionen seien die Probleme größer als in den Städten. Die Universitätsmedizin Mainz habe es geschafft, die Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz auszuweiten, so dass jetzt 450 Medizinstudierende jährlich ihr Studium beginnen könnten. Die Zahl der Studienplätze könne aber nicht beliebig nach oben skaliert werden.

© dpa-infocom, dpa:230126-99-369267/2

(dpa)