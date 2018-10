später lesen CDU-Landeschef Hans: Große Koalition muss besser werden FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans hat die Verluste der CDU bei der Landtagswahl in Hessen als schmerzhaft bezeichnet. Die Partei um Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) habe aber einen eindeutigen Regierungsauftrag erhalten, sagte Hans am Sonntagabend in Saarbrücken. dpa