Interview mit Christian Baldauf Chef der Landes-CDU: „Die Bürger sind verunsichert und bevormundet“

Ein hartes Vorgehen bei der doppelten Staatsbürgerschaft fordert Christian Baldauf in der Debatte um den Hamas-Angriff auf Israel. Im Interview spricht er außerdem über Koalitionsangebote an die SPD und die Lage der CDU in Rheinland-Pfalz.

26.10.2023, 09:37 Uhr

Christian Baldauf Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Von Lars Hennemann

Stürmische Monate liegen hinter Christian Baldauf: Zwar führt er immer noch den CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz an, an der Spitze der Landtagsfraktion in Mainz musste er jedoch Gordon Schnieder Platz machen – die Luft roch nach Revolte.