CDU CDU-Landesvorstand votiert für Kandidatur von Schnieder

Der Landesvorstand der CDU in Rheinland-Pfalz stellt sich hinter die Kandidatur von Gordon Schnieder zum neuen Parteichef der Christdemokraten. Das Gremium sprach sich bei einer Sitzung am Abend in Mainz einstimmig dafür aus, dass der 49-Jährige beim Landesparteitag am 21. September in Frankenthal für den Posten antritt.