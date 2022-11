Landtagsdebatte : CDU lehnt Wahlrecht ab 16 weiter ab: Antrag hat kaum Chancen

Mainz Bei der Europawahl im Mai 2024 dürfen ältere Jugendliche ihre Stimme abgeben, bei den gleichzeitigen Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz nicht. Die Regierungsfraktionen wollen das ändern. Die Opposition ist weiter dagegen.

In einer lebhaften Landtagsdebatte haben sich SPD, Grüne und FDP für eine Senkung des Wahlalters in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Alle drei Oppositionsparteien - CDU, AfD und Freie Wähler - lehnten den Vorstoß am Donnerstag ab, so dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung weiterhin nicht in Sicht ist. Innenminister Michael Ebling (SPD) zeigte sich aber überzeugt: „Es wird kommen - wenn nicht heute, dann morgen.“