später lesen CDU-Leitlinien für Kandidaten-Vielfalt bei Kommunalwahl 2019 FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Die CDU Rheinland-Pfalz will mit Leitlinien zur Kommunalwahl 2019 die Vielfalt der Kandidaten fördern. Ziel sei es, mit den Listen der Partei etwa für Gemeinde- und Stadträte ein breites gesellschaftliches Spektrum abzudecken, teilte die CDU am Donnerstag in Mainz mit. dpa