Landtag : CDU: Mindestens 660 Millionen Euro für Katastrophenschutz

Mainz Ein Investitionsstau seit den 1990er Jahren und eine „mangelhafte“ Kommandostruktur. Die CDU lässt kein gutes Haar am Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz und fordert einen auf Jahre angelegten Masterplan.

Als Konsequenz aus der Sturzflut mit mindestens 135 Toten fordert die rheinland-pfälzische CDU einen mit rund 660 Millionen Euro ausgestatteten Masterplan für den Katastrophenschutz sowie ein neues Landesamt. „Die nächste Katastrophe kommt“, sagte der klimaschutzpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Gerd Schreiner, am Mittwoch in Mainz. Dann müsse das Land die Verantwortung übernehmen. Ein „Stau von mehr als 500 Millionen Euro Investitionskosten“ lasse sich aber nicht in einem Doppelhaushalt - also für 2023/24 - beheben. „Aber vielleicht noch in dieser Legislaturperiode“ - also bis 2026.