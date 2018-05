später lesen CDU-Opposition fordert bessere Bezahlung von Beamten FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz hat von der Ampel-Koalition eine bessere Besoldung von Polizisten und Lehrern gefordert. „Es fehlen Polizeibeamte und Lehrer. Das ist auch eine Frage der Bezahlung“, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Nachwuchs wandert deshalb ab in andere Bundesländer, dringend benötigte Fachkräfte fehlen.“ Hier müsse die Landesregierung gegensteuern. „Das Kernproblem dieser Landesregierung ist, dass sie keine Vision hat, wie Rheinland-Pfalz in 20 oder 30 Jahren aussehen soll. Sie ist schlichtweg uninspiriert.“ Von Oliver von Riegen, dpa