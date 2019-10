CDU-Opposition will mehr Engagement für Batteriezellenwerk

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Mehr Engagement für ein Batteriezellenwerk in Rheinland-Pfalz hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf von der Landesregierung verlangt. Ihm sei es lieber, wenn die Technologie von deutschen oder europäischen Firmen entwickelt oder hergestellt werde „und nicht von ostasiatischen Ländern“, sagte er am Mittwoch im Mainzer Landtag.

„Made in Germany muss für uns im Mittelpunkt stehen“, sagte Baldauf. Rheinland-Pfalz wäre für ein Werk geeignet, auch wegen der Forschungseinrichtungen in Kaiserslautern. Um ein Werk ins Land zu holen, müsse die Landesregierung auch selbst fördern und dürfte nicht nur nach dem Bund rufen.

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte: „Die Landesregierung unterstützt die Ansiedlung einer Batteriezellenfertigung in Rheinland-Pfalz nach Kräften.“ Dies zu schaffen, sei auch Ziel der Bundesregierung. Er sei in der Angelegenheit seit vergangenem Jahr in engem Austausch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU).