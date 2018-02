später lesen CDU-Oppositionschefin Klöckner wird Ministerin in Berlin FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat nach einem Bericht der „Rheinpfalz“ (Montag) die Landesgremien über ihren Wechsel als Bundesagrarministerin nach Berlin unterrichtet. Sie habe am Sonntagvormittag Landespartei und Landtagsfraktion informiert, berichtete die Ludwigshafener Zeitung. Offiziell will Kanzlerin Angela Merkel den CDU-Teil des neuen Kabinetts erst am Nachmittag dem Parteipräsidium und dem Bundesvorstand in Berlin mitteilen. Voraussichtlich am frühen Abend soll die Öffentlichkeit informiert werden. Voraussetzung für die Personalien ist, dass die SPD in ihrem Mitgliederentscheid einer neuen großen Koalition zustimmt. dpa