CDU-Politikerin fordert Kompatibilität von Corona-Apps

Saarbrücken Corona-Warn-Apps müssen nach Ansicht der saarländischen CDU-Politikerin Helma Kuhn-Theis über nationale Grenzen hinweg kompatibel sein. Dies sei wichtig, um Infektionsketten grenzüberschreitend nachvollziehen und die Pandemie bekämpfen zu können, teilte die europapolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im saarländischen Landtag am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Vor allem in Grenzregionen sei das ein Thema: „In keiner Region Europas gibt es so viele Grenzpendler wie in unserer Großregion“, sagte Kuhn-Theis.