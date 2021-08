CDU: Projekt soll mehr Kindern Schwimmunterricht ermöglichen

Germersheim/Mainz Sommer für Sommer klagt die CDU über viel zu wenig Schwimmunterricht für Kinder. Jetzt hat sie ein Konzept für ein Modellprojekt entwickelt. So sollen mehr Jungen und Mädchen schwimmen lernen.

Der Kreis Germersheim will in einem Pilotprojekt deutlich mehr Kindern als bisher Schwimmunterricht ermöglichen. Dafür sei eine halbe Million Euro pro Jahr vorgesehen und das Geld für 2021 bereits in den Haushalt eingestellt, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Martin Brandl, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) müsse das Pilotprojekt jetzt nur noch genehmigen. Es könne zu einem Modell für das ganze Bundesland werden. Brandl ist direkt gewählter Abgeordneter aus Wörth am Rhein im Kreis Germersheim.