CDU Rhein-Pfalz-Kreis nominiert Baldauf als Landeschef

Ludwigshafen/Mainz Die CDU Rhein-Pfalz-Kreis hat den Landtagsfraktionsvorsitzenden Christian Baldauf als künftigen Landesvorsitzenden nominiert. Die Entscheidung in der ersten Sitzung des neuen Jahres sei einstimmig gefallen, teilte der Kreisverband in Ludwigshafen am Mittwoch mit.

Der neue Landesvorsitzende und der Vorstand werden bei einem Parteitag am 26. März gewählt, berichtete eine Sprecherin der Partei. Außer Baldauf gebe es noch keine Nominierung. Die bisherige Landesvorsitzende Julia Klöckner tritt nicht mehr an. Gemeinde- und Kreisverbände könnten bis 24. Januar Kandidaten vorschlagen. Es folgt eine Mitgliederbefragung.

Baldauf habe in einem intensiven Gespräch seine Positionen dargelegt, Fragen beantwortet und mit den Mitgliedern über seine Vorstellungen zu den Schwerpunkten der parteiinternen Reformansätze für die nächsten zwei Jahre diskutiert, heißt es in der Mitteilung des Kreis-Verbands. „Besonders deutlich wurde, dass Baldauf die Partei erneut vor seine eigene Person stellt und auf jeder Ebene zur Erneuerung beitragen möchte.“ Zudem befürworte der Frankenthaler die Bildung von Experten-Teams unter Einbeziehung von Mitgliedern direkt von der Partei-Basis. „Nur, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, geht es für die CDU wieder nach vorne“, sagte der Kreisvorsitzende Patrick Poss. „Ich bin überzeugt davon, dass Christian Baldauf der richtige Mann an der Spitze von Rheinland-Pfalz ist.“

© dpa-infocom, dpa:220105-99-595987/2

(dpa)