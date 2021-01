CDU Rheinland-Pfalz steuert Programmparteitag aus Wiesbaden

Mainz Der digitale Parteitag der CDU Rheinland-Pfalz für das Programm zur Landtagswahl wird am kommenden Samstag aus einem Studio in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gesteuert. Dort kommen die Landesvorsitzende Julia Klöckner, Spitzenkandidat Christian Baldauf und Generalsekretär Gerd Schreiner zusammen.

Die 70 Teilnehmer des Programmausschusses werden in einer Videokonferenz zugeschaltet.

Schreiner begründete die Wahl des Studios außerhalb von Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit wirtschaftlichen Erwägungen. Die Partei müsse mit den ihr anvertrauten Mitteln sparsam umgehen. Die Arbeit der digitalen Versammlung sei davon nicht berührt: „Wir können uns auf dem Mond treffen, und es wird trotzdem ordentlich laufen.“

Die SPD Rheinland-Pfalz zeigte sich erstaunt von der Wahl des Studios in Wiesbaden. Auf solche Ideen komme auch nur die CDU Rheinland-Pfalz, twitterte der SPD-Landesverband. Dabei hätte es auch in Rheinland-Pfalz großartige Möglichkeiten dafür gegeben - „und auch die Locations hier freuen sich in der Krise über Support“.