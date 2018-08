später lesen CDU Rheinland-Pfalz stimmt sich auf Europawahl ein Teilen

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber hat die rheinland-pfälzische CDU zu Selbstbewusstsein und Geschlossenheit bei der Europawahl 2019 aufgerufen. Mit Blick auf frühere Verwerfungen um den Euro sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament am Mittwoch bei einer CDU-Klausurtagung in Maria Laach in der Osteifel: „Die letzte große Krise haben wir gemanagt.“ Heute hätten alle Staaten der Eurozone weniger als drei Prozent Neuverschuldung pro Jahr und zusammen ein Wirtschaftswachstum von fast 2,5 Prozent. dpa