CDU Rheinland-Pfalz wählt Liste für Bundestagswahl

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU wählt am Samstag auf einem Parteitag (ab 10.00 Uhr) ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September. „Das wird kein einfacher Gang werden“, sagte die Landesvorsitzende Julia Klöckner bei der Vorstellung des Vorschlags für die Liste.

Zu dem Parteitag werden rund 250 Delegierte erwartet, die digital zugeschaltet werden. Der Vorstand will in einem Hotel in Mainz zusammenkommen, in dem auch Laschet vor Ort erwartet wird. Die elektronische Abstimmung des Parteitags soll durch eine anschließende Briefwahl rechtlich abgesichert werden.