Die rheinland-pfälzische CDU will wegen des geplanten Wechsels von Landes- und Fraktionschefin Julia Klöckner als Bundesministerin nach Berlin die Weichen stellen. Bei einer Klausur am 6. und 7. März werden der Landesvorstand und die Landtagsfraktion über die weiteren Schritte beraten, wie der Landesverband am Montag auf Anfrage mitteilte. CDU-Chefin Angela Merkel hatte Klöckner am Sonntag als Bundeslandwirtschaftsministerin vorgeschlagen. Dafür müssten die SPD-Mitglieder für eine große Koalition stimmen. dpa