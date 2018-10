später lesen CDU Rheinland-Pfalz will mehr Migrationsbeiräte in Kommunen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Mit der Unterstützung von Migrationsbeiräten in den Kommunen will die CDU Rheinland-Pfalz die Integration von Ausländern fördern. Zeitgleich mit den vorigen Kommunalwahlen 2014 seien nur in drei von damals 163 Verbandsgemeinden Migrationsbeiräte gewählt worden, heißt es in einem Antrag des Landesvorstands an den bevorstehenden Parteitag in Lahnstein. dpa