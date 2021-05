CDU sieht Grüne als Hauptgegner bei Bundestagswahl

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender, schaut in die Runde. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Mainz Auf einem Landesparteitag in Mainz stimmen sich die rheinland-pfälzischen Christdemokraten auf die Bundestagswahl am 26. September ein. Julia Klöckner und Armin Laschet werfen den Grünen vor, ein Bündnis mit der Linkspartei anzustreben.

Mit einer Kampfansage an die Grünen hat die CDU Rheinland-Pfalz den Wahlkampf zur Bundestagswahl eingeläutet. „Eines ist klar: Wer Annalena Baerbock wählt, der bekommt die Linkspartei“, sagte die Landesvorsitzende Julia Klöckner am Samstag auf einem Parteitag in Mainz mit Blick auf die Kanzlerkandidatin der Grünen. Der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet rief die rund 250 meist digital zugeschalteten Delegierten des Parteitags dazu auf, sich im Wahlkampf auf den Wettbewerb mit den Grünen zu konzentrieren.

„Unsere Botschaft im Unterschied zu den Grünen ist: Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland sein, wo die Menschen auch Arbeit haben und der soziale Zusammenhalt gewährleistet ist“, sagte der Kanzlerkandidat von CDU und CSU. So sympathisch die Spitze der Grünen mit Robert Habeck und Baerbock auch wirke, so sei doch klar, dass diese sich auch auf ein Regierungsbündnis mit der Linken einlassen würden. „Die Erfahrung lehrt: Wenn sie eine Mehrheit haben, dann machen sie es auch.“ Laschet fügte hinzu: „Deshalb kommt es bei dieser Bundestagswahl darauf an, dass wir so stark sind, dass nicht ein rot-rot-grünes Bündnis in Deutschland regiert.“

Die im Umfragetief steckende SPD erwähnte Laschet kaum - sie habe „längst die Facharbeiterschaft aufgegeben“, weshalb es bei der Sicherung von Arbeitsplätzen auf die CDU ankomme. Der Kanzlerkandidat ging aber auch auf die Umfragewerte der eigenen Partei ein. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sei die CDU zu traumhaften Werten aufgestiegen. „Zu Beginn des Jahres ist das ins Bröckeln geraten.“ Als einen Grund nannte er neben der Kritik an Corona-Maßnahmen „diese unsägliche Maskenaffäre“ mit „ein paar Egoisten in unseren eigenen Reihen“ - im März wurden mehrere Vorfälle mutmaßlicher Vorteilsnahme von Bundestags- und Landtagsabgeordneten der CDU und CSU bekannt, bei der es um die Beschaffung von Atemschutzmasken ging.

„Es war stürmisch in den vergangenen Wochen“, sagte Klöckner mit Blick auf die Niederlage bei der Landestagswahl am 14. März. „Auch die Kür des Kanzlerkandidaten hat uns einiges abverlangt.“ Konsequenz sei ein jetzt gestarteter Organisations- und Analyseprozess, der auch eine stärkere Beteiligung der Mitglieder zum Ergebnis haben sollte. Klöckner rief dazu auf, bis zur Bundestagswahl am 26. September „einen kraftvollen, entschlossenen Endspurt in den kommenden 142 Tagen hinzulegen“. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf sagte: „Unser Anspruch muss sein, alle Wahlkreise zu gewinnen.“

Auf dem Landesparteitag sollte die Liste der CDU Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl gewählt werden. Angeführt wird der Listenvorschlag des Landesvorstands von der Landesvorsitzenden und Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Danach folgen der Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart. Auf der Liste stehen 41 Kandidaten, 16 von ihnen sind Frauen (39 Prozent). Auf den ersten 15 Plätzen sind es 3 Frauen (20 Prozent). Im aktuellen Bundestag stellt die CDU Rheinland-Pfalz 14 Abgeordnete.