CDU sieht Verunsicherung bei Feuerwehren wegen Teststationen

Mainz Die rheinland-pfälzische CDU hat der Landesregierung eine Verunsicherung der Freiwilligen Feuerwehrleute im Land wegen der geplanten Mithilfe bei Corona-Schnellteststationen vorgeworfen. Die Ankündigung am Freitag sei „unkoordiniert und nicht durchdacht“ gewesen, kritisierte am Montag der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder.

Wichtig sei es, auch die Wehrleiter vor Ort in die Planungen einzubeziehen und allen Helfern ein „verbindliches prioritäres Impfangebot“ zu machen. Zudem dürfe ein solcher Dienst nur freiwillig sein, und es müsse eine Aufwandsentschädigung geben.

Die Landesregierung hatte am Freitag erklärt, Rheinland-Pfalz stehe in den Startlöchern für die flächendeckende Einführung von kostenlosen Corona-Schnelltests. Zuvor müsse jedoch der Bund dafür sorgen, dass die Tests verfügbar seien und abgerechnet werden können. Um ein möglichst großes Angebot auf die Beine zu stellen, sollen für das Projekt „Testen für alle“ die Fieberambulanzen der Landkreise und kreisfreien Städte als Teststationen genutzt, teils reaktiviert und aufgerüstet werden. Weitere Teststationen sollen möglichst flächendeckend über die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden organisiert und geleitet werden. Mitarbeiter der Schnellteststationen sollen Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus mit höchster Priorität erhalten. Auch Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen wurden zur Beteiligung an den Schnelltests aufgerufen.