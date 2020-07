CDU-Spenden in falschem Namen: Ermittlungen ausgeweitet

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ihre Ermittlungen zu möglicherweise illegalen Spenden an die CDU in Rheinland-Pfalz ausgeweitet. Es gehe um drei weitere Spenden an den CDU-Kreisverband Cochem-Zell aus dem Jahr 2015, bei denen sich „der Anfangsverdacht von Straftaten ergeben“ habe, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Das Ermittlungsverfahren richte sich nun gegen vier weitere Beschuldigte.

Einer von ihnen soll nach Angaben der Ermittler im Verdacht stehen, insgesamt 19 000 Euro in bar an die drei Mitbeschuldigten übergeben und diese gebeten zu haben, die Beträge in ihrem Namen an den CDU-Kreisverband Cochem-Zell zu spenden. Diese sollen dann auch so gehandelt haben. Damit bestehe der Anfangsverdacht unzulässiger Spenden nach dem Parteiengesetz, erklärte die Staatsanwaltschaft. Entgegen der gesetzlichen Bestimmungen sei „die Namensnennung des tatsächlichen Spenders ... unterblieben“. Weitere Angaben zu den Ermittlungen seien wegen der fortdauernden Ermittlungen und wegen der „zugunsten der Beschuldigten zu berücksichtigenden Unschuldsvermutung“ nicht möglich, teilte die Behörde mit.