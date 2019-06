Porträt : CDU-Spitzenkandidat 2021: Wer ist eigentlich Christian Baldauf?

Christian Baldauf, hier beim Gespräch in der TV-Redaktion (Archivbild). Foto: TV/Florian Schlecht

Mainz Ein AC/DC-Fan, der ruhige Töne schätzt: Ein Porträt des Mannes, der Malu Dreyer bei der kommenden Landtagswahl schlagen will.

Jüngst postete Christian Baldauf ein Video auf Youtube. Er klatschte zu Klavier-Begleitung in die Hände, wippte mit den Hüften und sang fröhlich das „Lewwerworscht“-Lied einer Frankenthaler Band. Singen kann der CDU-Politiker, der in einem Männerchor ist, der gerne mal Songs von AC/DC und Metallica anstimmt. Schafft es Baldauf aber auch, genügend Stimmen hinter sich zu bringen, um Ministerpräsident zu werden? 2021 tritt der 51-Jährige gegen Malu Dreyer an, CDU-Landeschefin Julia Klöckner hat ihn am Montag in Mainz als Spitzenkandidaten vorgeschlagen und verzichtet damit selber auf eine dritte Kandidatur nach 2011 und 2016.

Wer ist der Mann, der die Triererin Dreyer herausfordert? Baldauf führt seit März 2018 die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag an. Doch die politische Karriere des Anwalt aus Frankenthal und zweifachen Familienvaters reicht viel weiter zurück. 2006 übernahm er die Fraktion schon einmal nach einem Spendenskandal. Die Stimmung in den eigenen Reihen war vergiftet, die Kasse leer. Als interner Widersacher in der CDU galt damals der rebellige Eifeler Michael Billen, der erfahrene Ministerpräsident Kurt Beck stutzte den damals erst 38-jährigen Pfälzer im Landtag gerne wie einen Grünschnabel zurecht, erinnern sich Abgeordnete.

Keine leichte Zeit. Doch die eigene Partei rechnete Baldauf die Aufbauarbeit bis heute hoch an. Zur Spitzenkandidatur 2011 reichte es dennoch nicht. Er räumte den Platz für Julia Klöckner, die als Agrarstaatssekretärin aus Berlin die rheinland-pfälzische Bühne betrat und bei den Wahlen 2011 gegen Kurt Beck und 2016 gegen Malu Dreyer verlor. Nun ist Baldauf am Zug.

Kritische Beobachter aus dem Regierungslager lästern, als Fraktionschef habe er im vergangenen Jahr kaum geliefert. Vorschläge unterbreitete der zweifache Familienvater bislang zu einem Hochwasser-Fonds und einem Operschutzbeauftragten für Rheinland-Pfalz. Diesen setzte die Landesregierung Monate später immerhin in die Tat um. In den eigenen Reihen ist Baldauf wiederum beliebt, weil er Teamspieler ist und den Landtagsabgeordneten Freiräume lässt. Der Rioler CDU-Landtagsabgeordnete Arnold Schmitt sagte dem Volksfreund mal auf Anfrage: „Ich schätze den kollegialen Führungsstil von Christian Baldauf mehr als den dominanten Stil von Julia Klöckner. Wir diskutieren in der Fraktion wieder intensiver über Probleme, tauschen uns offener aus, akzeptieren verschiedene Meinungen, niemand wird gleich abgewürgt. Mir macht das Spaß.“ Auch die Basis hofierte Baldauf bei Abstimmungen: Als rheinland-pfälzischer CDU-Parteivize heimste der Fan des 1. FC Kaiserslautern zuletzt 92 Prozent ein.

Im Ton ist Baldauf bedachter als Klöckner, kaum krawallig, was nahelegt, dass er auf einen aggressiven Wahlkampf gegen Malu Dreyer verzichtet. Die Klöckner-Klaviatur in sozialen Netzwerken beherrscht Baldauf wiederum nicht. Bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube muss er gewaltig nachlegen, um Reichweiten zu erzielen, um die etliche Politiker die CDU-Landeschefin beneiden. Inhaltlich wandelt sich die Politik von Baldauf bereits. Der als konservativ geltende Pfälzer fischt immer häufiger in grünen Gewässern. Bereits vor der Europawahl arbeitete er an einer Impulsgruppe Arbeit und Landwirtschaft. Im Volksfreund-Interview sagte er jüngst: „Klima-, Umwelt- und Artenschutz gehören ganz oben hin auf die Agenda. Die CDU ist hier in der Vergangenheit allzu sprachlos geblieben.“ Früh sprach er sich auch dafür aus, die Fridays-for-Future-Bewegung ernst zu nehmen. Beobachter wähnen die CDU schon auf dem Weg zu einer schwarz-grünen Koalition.

Antreiben dürfte die Union dabei auch das abgekühlte Verhältnis zur rheinland-pfälzischen FDP, die sich unter Landeschef Volker Wissing bei der SPD geborgener fühlt. Für Baldauf ist das ein Problem, weil er 2021 nicht nur eine starke Union, sondern auch Bündnispartner für eine Koalition braucht: In Nordrhein-Westfalen gewann mit Armin Laschet ein CDU-Mann auch deswegen gegen die profilierte SPD-Regierungschefin Hannelore Kraft, weil er mit Christian Lindner einen starken FDP-Flügel an der eigenen Seite wusste. Gleichzeitig sind parteiinterne Vergleiche des in der Öffentlichkeit unbekannten Baldaufs zu CDU-Wahlsiegern wie Laschet und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) nicht an den Haaren herbei gezogen. Die rheinland-pfälzische CDU hofft auf den schwachen Bundestrend der SPD, der auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer nicht verschonen dürfte. Und sie setzen darauf, dass die Sozialdemokraten den Spitzenkandidaten der CDU unterschätzen, wo sie sich von der polarisierenden Julia Klöckner 2016 noch angestachelt fühlten. Tatsächlich lächelte mancher SPD-Landespolitiker in Mainz in jüngster Zeit milde, wenn die Rede auf Baldauf als möglichen Spitzenkandidaten kam.