CDU-Spitzenkandidat fordert mehr Disziplin im Profifußball

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat den Bundesliga-Fußball in der Pandemie zu mehr Disziplin aufgefordert. „Da ist bei vielen eine gewisse Nachlässigkeit eingezogen und die Profifußballer zählen zu den größten Vorbildern, die wir haben“, sagte Baldauf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Es könne nicht sein, dass sich Spieler ohne Mundschutz umarmten, Tore groß in Trauben feierten oder sich Trainer ohne Maske die Hände schüttelten. „Wir brauchen eine Disziplin wie in der ersten Corona-Welle“, verlangte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende, der selbst begeisterter Fußballfan ist. „Da sind viele Dämme gebrochen und Millionen vor dem TV-Geräten sehen zu“, stellte Baldauf fest. „Wie sollen Kinder und Jugendliche die so wichtige Abstands- und Maskenregeln verstehen, wenn ihnen auf dem Fußballplatz das Gegenteil gezeigt wird?“