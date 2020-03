CDU stimmt Nachtragshaushalt zu, stellt weitere Forderungen

Mainz Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag unterstützt das Milliardenpaket der Landesregierung im Kampf gegen die Corona-Krise, hält aber weiterreichende Maßnahmen für erforderlich. „Darlehen allein helfen nicht weiter, weil sie neue Belastungen schaffen, die dann nach Bewältigung der Krise zu Insolvenzen führen können“, erklärten der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf und der wirtschaftspolitische Sprecher Helmut Martin am Donnerstag in Mainz.

Die Fraktion bringt dies in einem Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt der Landesregierung ein, über den der Landtag in einem beschleunigten Verfahren an diesem Freitag in einer Sondersitzung abstimmt.