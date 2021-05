CDU stimmt sich auf Bundestagswahl ein

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Klöckner gibt sich kämpferisch und ruft zu Einigkeit auf. Bei der Abstimmung zur Wahlliste erhält sie aber das schlechteste Ergebnis. Kanzlerkandidat Laschet nennt die Grünen als Hauptgegner.

Mit einer Landesliste zur Bundestagswahl im September richtet die CDU Rheinland-Pfalz den Blick wieder nach vorn. Knapp zwei Monate nach der Niederlage bei der Landtagswahl erhielt die Landesvorsitzende Julia Klöckner auf einem Parteitag am Samstag in Mainz allerdings das schlechteste Ergebnis unter den ersten 15 Kandidierenden. „Als Landesvorsitzende ist man auch Blitzableiter“, sagte Klöckner und sprach mit Blick auf die langwierige Entscheidung zur Kanzlerkandidatur der Union von einem „Ausdruck der jetzigen gefühlten und gespürten Unruhe vor der Bundestagwahl“.

Auch der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet rief dazu auf, sich im Wahlkampf auf den Wettbewerb mit den Grünen zu konzentrieren. „Unsere Botschaft im Unterschied zu den Grünen ist: Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland sein, wo die Menschen auch Arbeit haben und der soziale Zusammenhalt gewährleistet ist“, sagte der Kanzlerkandidat von CDU und CSU. So sympathisch die Spitze der Grünen mit Robert Habeck und Baerbock auch wirke, so sei doch klar, dass diese sich auch auf ein Regierungsbündnis mit der Linken einlassen würden. „Die Erfahrung lehrt: Wenn sie eine Mehrheit haben, dann machen sie es auch.“ Laschet fügte hinzu: „Deshalb kommt es bei dieser Bundestagswahl darauf an, dass wir so stark sind, dass nicht ein rot-rot-grünes Bündnis in Deutschland regiert.“