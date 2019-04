später lesen CDU: Strafen für Veröffentlichung von Abschiebeterminen Teilen

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat sich dafür ausgesprochen, die Veröffentlichung von Abschiebungsterminen unter Strafe zu stellen. „Es ist absolut nicht akzeptabel, dass Flüchtlingsorganisationen ihren Zugang zu Informationen über Abschiebetermine in einer Weise missbrauchen, die dazu führt, dass abgelehnte Asylbewerber die Möglichkeit haben, sich einer geplanten Abschiebung zu entziehen“, sagte Baldauf am Donnerstag in Mainz. dpa