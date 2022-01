CDU und AfD kritisieren Integrationspolitik der Ampel

Mainz Bundesinnenministerin Nancy Faeser schlägt neue Töne an im Umgang mit Asylbewerbern aus Afghanistan. Im Mainzer Landtag findet dies ein kontroverses Echo.

CDU und AfD haben sich in einer Landtagsdebatte gegen neue Anstöße in der Integrationspolitik der Bundesregierung gewandt. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) forderte hingegen weitere Schritte und eine dauerhafte Bleibeperspektive für Geflüchtete aus Afghanistan.

Für die SPD erinnete die Abgeordnete Giorgina Kazungu-Haß den Abgeordeten Herber an das C im Parteinamen. Wer mit einem christlichen Menschenbild auf die Lage in Afghanistan schaue, müsse doch vor allem die Not sehen, die es vielen Menschen unmöglich mache, weiter im Land zu bleiben.