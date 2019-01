später lesen CDU und SPD in Zweibrücken entzweit Teilen

Twittern

Teilen



Begleitet von Vorwürfen an den bisherigen Koalitionspartner SPD hat die CDU in Zweibrücken das gemeinsame Bündnis im Stadtrat der pfälzischen Kommune mit sofortiger Wirkung aufgelöst. „Zumindest mit Teilen der SPD-Fraktion ist keinerlei Vertrauensbasis mehr gegeben und eine weitere Zusammenarbeit fachlich und persönlich unmöglich“, hieß es am Freitag aus der örtlichen CDU. dpa