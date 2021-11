CDU und SPD stellen Listen für Landtagswahl auf

Saarbrücken Die CDU und die SPD im Saarland stellen an diesem Freitag ihre Kandidatenlisten für die Landtagswahl am 27. März 2022 auf. Die CDU hat den Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Tobias Hans (43) als Spitzenkandidaten nominiert.

Die Landesvertreterversammlung der CDU wählt ihre Landesliste ab 18.30 Uhr im E-Werk in Saarbrücken. Die SPD kommt ab 18.00 Uhr in der Saarlandhalle zu ihrer Landesdelegiertenkonferenz zusammen. Zuvor werden Hans und Rehlinger ihre Zukunftspläne für das Saarland vorstellen. Zu beiden Veranstaltungen werden jeweils mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Am Samstag (ab 9.00 Uhr) stehen bei beiden Parteien Landesparteitage mit der Neuwahl der Landesvorstände an.